Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 23 марта 2017 года

Политика

Человек, совершивший теракт в Лондоне, родился в Великобритании и ранее уже находился под наблюдением спецслужб, заявила премьер-министр Тереза Мэй. Также она сказала, что, вероятно, он действовал в одиночку. Но британская полиция в ходе расследования арестовала уже восемь человек читать на FT.com читать на WSJ.com

Связи президента США Дональда Трампа с Москвой снова привлекли внимание в среду из-за сообщений, что миллиардер Олег Дерипаска платил бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту за продвижение интересов президента России Владимира Путина читать на FT.com

Разведслужбы США перехватывали информацию о членах переходной команды Трампа, заявил высокопоставленный республиканец Девин Нунес. Но он отметил, что информация собиралась законно и это не связано с обвинениями Трампа в том, что его прослушивала администрация предыдущего президента Барака Обамы читать на WSJ.com читать на FT.com

Лидеры ЕС в субботу пообещают на саммите в Риме, что «дверь остается открытой» для потенциальных членов блока. Но на фоне Brexit, популизма и долговых и мигрантских кризисов расширение ЕС выглядит маловероятным читать на FT.com

Точка зрения

История предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США напоминает комнату зеркал, которые искажают всех, кто к ним приближается, - Дональда Трампа, демократов, членов конгресса, спецслужбы и СМИ, пишет колумнист WSJ Дэниел Хэннингер читать на WSJ.com

Экономика

Процентные ставки в США, вероятно, останутся на исторически низком уровне, что может заставить ФРС согласиться на инфляцию выше целевых 2%. Это следует из двух докладов экономистов центробанка читать на WSJ.com

В ответ на протекционизм в США Индонезия пытается усилить свою экономику. Для этого она планирует увеличить инвестиции в инфраструктуру и укрепить торговые связи в Азии, рассказала в интервью FT министр финансов страны Шри Мульяни Индравати читать на FT.com

Индустрия

Инвестор-активист Elliott Management, являющийся акционером производителя красок и химикатов Akzo Nobel, хочет заставить компанию вступить в переговоры с PPG Industries. Ранее Akzo Nobel отклонила улучшенное предложение PPG о своем поглощении за 22,4 млрд евро читать на WSJ.com читать на FT.com

Сеул предложил судостроительной компании Daewoo Shipbuilding новую финансовую помощь в размере $2,6 млрд. Компании грозит банкротство на фоне проблем в отрасли читать на FT.com читать на WSJ.com

Автомобили

Китайская Geely в среду отчиталась о росте выручки на 78% примерно до $7,8 млрд в 2016 г. Это произошло благодаря высокому спросу на кроссоверы читать на FT.com

Volkswagen планирует в четверг провести первую со времен «дизельгейта» эмиссию облигаций. Это станет проверкой уверенности инвесторов читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в среду снова снизились на фоне роста ее запасов в США до нового рекордного уровня. Стоимость нефти Brent во время торгов даже опустилась ниже $50 за баррель впервые с ноября. Это усиливает давление на ОПЕК читать на WSJ.com читать на FT.com

Песок – ключевой ингредиент для добычи сланцевой нефти. Поэтому возобновившийся рост цен на него и возможный дефицит предложения могут представлять риск для американских нефтяников читать на WSJ.com

ICE и S&P Global Platts работают над созданием деривативов для СПГ. Это может сделать торговлю природным газом более похожей на международный рынок нефти читать на WSJ.com

Китайская Sinopec приобретет примерно за $900 млн активы Chevron в ЮАР и Ботсване. Это подчеркивает стремление китайских нефтяных компаний увеличить доходы за границей на фоне проблем на домашнем рынке читать на WSJ.com

Финансы

США готовят обвинения в адрес китайских посредников в краже $81 млн у центробанка Бангладеш со счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в 2016 г., говорят знакомые с ситуацией люди. При этом организатором преступления они считают Северную Корею читать на WSJ.com

Следующим руководителем Deutsche Bank может стать его финансовый директор Маркус Шенк. По словам близких к банку людей, в ближайшие месяцы Шенк возглавит его объединенный инвестбанковский бизнес. Поэтому он считается наиболее вероятным преемником гендиректора Джона Крайана читать на WSJ.com

Выяснилось, что семья Джея Клейтона, которого Трамп номинировал руководить Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), владеет акциями компании WMB Holdings. Это представляет конфликт интересов, поскольку SEC напрямую регулирует деятельность этой компании читать на WSJ.com

Прошло уже больше двух лет с тех пор, как в ЕС был создан Единый надзорный механизм для защиты банковского сектора. Проблемные кредиты в еврозоне сейчас достигают 920 млрд евро, поэтому у некоторых политиков есть сомнения в эффективности регулятора читать на FT.com

Британские регуляторы возобновили расследование по поводу экстренного привлечения средств банком Barclays во время финансового кризиса. Ранее они приняли решение оштрафовать банк на 50 млн фунтов из-за того, что он не раскрыл свои договоренности с катарскими инвесторами и уплаченную им комиссию читать на FT.com

Технологии

LinkedIn надеется привлечь пользователей и заставить их дольше находиться на своем сайте с помощью ленты популярных новостей и постов, которую будет курировать команда редакторов читать на WSJ.com

Медиабизнес

AT&T и Verizon тоже убирают свою рекламу с YouTube из-за скандала о ее размещении рядом с неприемлемым контентом. Это подчеркивает масштаб проблем, с которыми столкнулась Google. Кроме того, AT&T и Verizon намерены сами конкурировать с Google в размещении онлайн-рекламы читать на WSJ.com читать на FT.com

Instagram имеет уже более 1 млн активных рекламодателей. За последний год их число выросло в пять раз читать на FT.com

Потребительский рынок

Правительство Бразилии выступило в защиту местных производителей мяса, обвиняемых в коррупции, и раскритиковало полицию. Оно утверждает, что компании платили взятки санитарной инспекции, чтобы их продукция быстрее попала на рынок, а не с целью продажи испорченного мяса в Бразилии и за границей читать на WSJ.com

В Бразилии теперь и в мясном секторе разгорается коррупционный скандал, который может повредить его репутации читать на FT.com

Amazon приобретет ближневосточного онлайн-ритейлера Souq.com более чем за $650 млн. Ожидается, что сделка ускорит рост этого сектора в регионе читать на FT.com

Китайские люксовые бренды давно уже пользуются популярной в стране онлайн-платформой WeChat для увеличения продаж. Но некоторые западные бренды, в частности Cartier, только начинают делать это читать на FT.com

Nike сообщила, что выпуск модели кроссовок, в которых Майкл Джордан появился в 1996 г. в фильме Space Jam, стал самым крупным и успешным в ее истории. Однако это был единственный положительный момент в представлении результатов компании, бизнес которой замедляется читать на WSJ.com

Недвижимость

Ожидается, что цены на недвижимость в крупных городах Китая в этом году снизятся, а выручка крупных девелоперов уменьшится до 10%. Увеличивают риски высокие долги девелоперов читать на FT.com

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