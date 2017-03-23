Disney продлила контракт с гендиректором компании Бобом Айгером

Контракт с гендиректором и председателем совета директоров Walt Disney Co. Бобом Айгером продлен до 2 июля 2019 г. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Для меня большая честь продолжать работать в компании в качестве гендиректора до 2 июля 2019 г.», - приводятся в сообщении слова Айгера. «Несмотря на невероятный успех компании, я уверен, что лучшие дни Disney все еще впереди», - добавил он.

Айгер возглавляет компанию с 2005 г. Акции Disney в четверг подорожали на 0,7%, капитализация компании оценивается в $177 млрд.