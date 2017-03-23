Сумма требований Exxon по «Сахалину-1» выросла до $637 млн

Судебные слушания по делу о налоге на прибыль компании Exxon Neftegas в рамках проекта «Сахалин-1» назначены на 24-28 апреля, сообщила пресс-служба Минфина. Сумма требований выросла с момента подачи иска на $121 млн - до $637 млн.

"Слушания по арбитражному делу назначены на 24-28 апреля. Предметом спора является трактовка положения соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" о налоге на прибыль. Сумма требования составляет $637 млн", - сообщил представитель ведомства.

"Российская Федерация готова к внесудебному урегулированию спора на взаимовыгодных для сторон условиях, о чем неоднократно информировала истца", - добавил он.

Exxon требует возместить часть налога на прибыль, которую компания считает переплаченной за шесть лет. В 2009 г. ставка налога на прибыль в России снизилась с 35% до 20%, но компания продолжила платить налоги по прежней ставке, как требовало соглашение о разделе продукции, на основе которого разрабатывается проект «Сахалин-1». ExxonMobil в качестве компромисса предлагала возместить ей половину переплаченной суммы и в дальнейшем перейти на расчет налога по ставке 20% вместо нынешних 35%. В апреле 2015 г. американская компания сообщила, что подала иск в Стокгольмский арбитраж с требованием изменить трактовку пункта соглашения о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1» (где Exxon с долей 30% является оператором) в части налогообложения.