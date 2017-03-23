«Шереметьево» проиндексирует тарифы для авиакомпаний на уровень инфляции

Московский аэропорт «Шереметьево» с 1 апреля повысит тарифы для авиакомпаний на уровень инфляции, сообщил гендиректор аэропорта Андрей Никулин. По его словам, будут повышены сборы за взлет-посадку, авиационную безопасность, стоянку судов и услуги аэровокзального комплекса.

По данным Росстата, инфляция в России в 2016 г. составила 5,4%. В марте прошлого года ФАС отменила госрегулирование аэропортовых тарифов в Московском авиаузле. До этого все аэропортовые тарифы разделялись на регулируемые государством и нерегулируемые. После дерегулирования этих тарифов несколько московских аэропортов значительно увеличили стоимость услуг.