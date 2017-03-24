На Алтае появилась гора «Газпром»

Глава Республики Алтай Алексей Бердников вручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру сертификат о присвоении безымянной вершине Курайского хребта на территории республики (высота 3341 м) имени «Гора «Газпром». Это сообщает пресс-центр «Газпрома». В сообщении говорится, что уровень газификации Республики Алтай на 1 января составлял 4,6%, притом что в среднем по России показатель - 67,2%. В регионе действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома» — в Горно-Алтайске.

«Газпром» и администрация региона подписали соглашение о сотрудничестве и договор о газификации и утвердили программу развития газоснабжения и газификации Республики Алтай до 2021 г.

Курайский хребет протяженностью 140 км расположен в Восточном Алтае, административно находится на территории Кош-Агачского района республики, сообщает «Интерфакс». Максимальная высота - 3446 м. «У подножья хребта расположена живописная Курайская степь, через которую может пройти трасса будущего газопровода "Сила Сибири - 2" для поставки газа в Китай по «западному» маршруту, объясняет агентство.