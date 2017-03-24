Правительство введет маркировку обуви и древесины по аналогии с лекарствами

Правительство намерено включить в перечень товаров, подлежащих маркировке идентификационными знаками, обувь, древесину и авиакомпоненты. Об этом на расширенной коллегии Минпромторга заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Стартовал эксперимент по маркировке лекарств специальными кодами. С учетом полученных результатов можно будет думать о распространении этого опыта на некоторые другие товары - обувь, древесину, авиакомпоненты", - сказал Медведев.

Эксперимент с маркировкой каждой упаковки лекарств стартовал 1 февраля и продлится до конца 2017 г. Метки DataMatrix должны не допустить незаконного оборота лекарств и недобросовестной конкуренции. В эксперименте участвуют 23 производителя, четыре дистрибутора, 30 больниц и более 250 аптек.

Недавно Министерство сельского хозяйства предложило правительству распространить систему маркировки на осетровые (рыбу и икру) по аналогии с маркировкой шуб. Маркировка меховых шуб стала пилотным проектом в рамках создания Единой системы маркировки товаров в ЕврАзЭС. С 12 августа 2016 г. в России маркировка меховых изделий стала обязательной, ввоз и продажа немаркированных товаров запрещены. В декабре 2016 г. министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что продажи шуб в России за четыре месяца со дня введения маркировки меховых изделий RFID-метками в три раза превысили результаты продаж за весь прошлый год и достигли 22 млрд руб.