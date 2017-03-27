Путин поддержал идею Вексельберга понизить НДС для внутрироссийских рейсов за пределами Москвы

Президент Владимир Путин поддержал идею «Реновы» развивать прямые авиаперевозки в регионы, минуя Москву, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По сведениям газеты, президент решил, что «задача правильная», и поручил Минфину и Минтрансу «проработать предложение по достижению заявленной цели». В Минтрансе обещают выполнить распоряжение президента, Минфин на запрос издания не ответил.

Установить пониженную ставку НДС для внутрироссийских рейсов за пределами Москвы Путину предложил председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг. В письме президенту он указал на наличие дисбаланса: «74% всех рейсов в России выполняются через Москву, по его мнению, из-за отказа "Аэрофлота" в 2016 г. развивать хабы в аэропортах Петербурга и Ростова-на-Дону», чтобы «полностью сконцентрировать усилия на московском хабе». Вексельберг считает, что тарифы московского авиаузла «более привлекательны для авиакомпаний по сравнению с региональными аэропортами». Поэтому региональные аэропорты, находящиеся под управлением «Реновы» (через дочерний холдинг «Аэропорты регионов») в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону, не задействуются полностью. Вексельберг сослался на положительный опыт Крыма, где в 2014 г. правительство ввело нулевую ставку на авиаперелеты до 2019 г., напоминает «Коммерсантъ».

Представитель холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Красиков подтвердил отправку письма президенту и получение положительного ответа. «Инициатива прорабатывается в интересах всей отрасли. На фоне концентрации авиаперевозок через Москву такая мера позволит переломить ситуацию и стимулировать развитие прямого авиасообщения между регионами», – сказал он.

Участники авиарынка давно борются за обнуление НДС вообще для всех внутренних перевозок, чтобы получить те же льготы, что предоставлены пассажирским железнодорожным перевозкам, но пока безуспешно, отмечает издание.

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