Экономика России нуждается в сокращении присутствия государства и дебюрократизации – Потанин

Российская экономика нуждается в сокращении присутствия государства и устранении бюрократии, заявил президент «Норильского никеля» Владимир Потанин в интервью французской газете L'Echo.

«Экономический рост в этом году, вероятно, составит 1%, но, чтобы по-настоящему выйти из кризиса и решить все наши проблемы, нам понадобилось бы несколько лет [роста ВВП] на уровне 3-4%. Это возможно в перспективе ближайших трех лет», - сказал он.

По мнению Потанина, чтобы добиться такого результата «необходимо возобновление роста цен на нефть, но также сокращение бюрократии, облегчение правил для предприятий, снижение процентных ставок по кредитам, обновление инфраструктуры».

Говоря о влиянии западных антироссийских санкций на деятельность компании, Потанин подчеркнул, что «Норникель» не пострадал от санкционного режима. «У "Норильского никеля" всегда был доступ к зарубежному финансовому рынку. Наши западные клиенты и партнеры, в частности BASF, сохранили с нами хорошие отношения, кроме того, нашу отрасль не затронули санкции, касающиеся передачи технологий», - отметил он.

Вместе с тем, признал Потанин, в целом «санкции - это плохо, как для России, так и для тех, кто их ввел».

Потанин отметил, что в последнее время России удалось «сократить импорт и нарастить отечественное производство». «Это также предоставило возможность улучшить управленческие структуры в нашей стране. Был достигнут определенный прогресс, однако не могу сказать, что предоставленным шансом мы воспользовались сполна: я надеялся, что будет больше перемен, особенно относительно бюрократического бремени. Вес государства в экономике должен быть снижен, количество контролирующих процедур сокращено; государственное присутствие в экономике усиливалось с 2000 г., и кризис ускорил эту тенденцию», - добавил он.