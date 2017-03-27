Самолеты, вертолеты и недвижимость «Бурятских авиалиний» арестованы за долги

Судебные приставы арестовали самолеты, вертолеты и недвижимость авиакомпании «Бурятские авиалинии» из-за долга в 36 млн руб. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бурятского управления Федеральной службы судебных приставов. Арестованы шесть самолетов (Ан-2 и Ан-24), четыре вертолета (Ми-2 и Ми-8) и 14 объектов недвижимости, уточняет пресс-служба. Авиакомпания задолжала сотрудникам, контрагентам, а также имеет долги по налогам и страховым сборам. Также арестован катер «Волга».

«Воздушные суда и недвижимость переданы на ответственное хранение авиакомпании, руководство которой предупреждено об уголовной ответственности за отчуждение арестованного имущества», – говорят приставы.

По словам начальника межрайонного отдела регионального УФССП Баира Аюшеева, если авиакомпания не примет мер по погашению задолженности в полном объеме, арестованное имущество будет направлено на реализацию. Приставы также вынесли постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах компании в кредитных учреждениях.

7 февраля Росавиация сообщила,что аннулировала сертификаты эксплуатанта «Бурятских авиалиний» («Бурал»), потому что компания возила пассажиров на воздушных судах с истекшим ресурсом двигателей.