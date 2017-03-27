Крымские морские порты отозвали иск к оператору Керченской переправы на 217 млн рублей

ГУП «Крымские морские порты» (КМП) отозвало поданный в Арбитражный суд Крыма иск к ООО «Морская дирекция» (оператор Керченской паромной переправы) на 216,88 млн руб., сообщил «Интерфаксу» представитель министерства транспорта республики, в чьем ведении находится КМП.

В настоящее время все взаимоотношения урегулированы, отметил собеседник агентства. Он уточнил, что хозяйствующие субъекты договорились на прошлой неделе.

Суть спора в ведомстве не сообщили.

ГУП «Крымские морские порты» создано парламентом Крыма в 2014 г. Оно имеет восемь филиалов: «Керченский торговый порт», «Керченский рыбный порт», «Феодосийский торговый порт», «Ялтинский торговый порт», «Евпаторийский торговый порт», «Керченская паромная переправа», «Госгидрография» и «Порт-терминал».

Власти Крыма в декабре 2015 г. сконцентрировали 100% оператора Керченской переправы ООО «Морская дирекция». Ранее, в октябре 2015 г., автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция» передала в госсобственность крымским властям 85% доли в ООО.