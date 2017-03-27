«Роснефть» оптимизировала управление проектом в Египте, переведя долю на сингапурскую структуру

НК «Роснефть» заменила участника в ранее заключенном договоре купли-продажи доли в концессионном соглашении в отношении шельфового блока Шорук в Египте и акций совместного предприятия, созданного IEOC Production B.V. и Egyptian Natural Gas Holding Company, являющегося оператором проекта на этапе разработки (СП).

Согласно сообщению компании права и обязанности ООО «РН-экплорейшн» (структура «Роснефти»), которое подписало 10 декабря 2016 г. договор купли-продажи доли и опциона на приобретение 5% в договоре концессии и 2,5% акций СП, передаются в адрес другого общества группы - Upstream Projects Pte. Ltd. Делается это с целью оптимизации управления проектом, пояснила НК.

«Роснефть» договорилась о покупке у Eni 30% в египетском блоке Шорук, где было открыто газовое месторождение Зохр (Zohr), за $1,5 млрд. Кроме того, «Роснефть» покупает 15% акций в СП IEOC Production B.V. и Egyptian Natural Gas Holding Company - Petroshorouk. По завершении сделок между «Роснефтью», Eni и BP акционерная структура концессионного соглашения может быть сформирована следующим образом: Eni - 50%, «Роснефть» - до 35%, BP - до 15%.

Итальянская нефтегазовая компания Eni объявила в августе прошлого года об открытии месторождения газа Zohr в Средиземном море у побережья Египта, которое может оказаться одним из крупнейших в мире. По данным геологоразведки, проведенной на блоке Шорук, запасы месторождения могут составить до 30 трлн кубических футов газа, или 5,5 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. В настоящее время на баланс поставлены потенциальные ресурсы газа в 850 млрд куб. м. В феврале 2016 г. компания получила разрешение на разработку месторождения Zohr. Первый газ на месторождении ожидается к концу 2017 г.