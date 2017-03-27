Цены на нефть продолжили снижение

Нефть несколько усилила снижение в ходе торгов в понедельник на опасениях, что мировому рынку потребуется больше времени для сокращения запасов.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14.30 мск уменьшилась на $0,27 (0,53%) до $50,53 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевел к этому времени на $0,4 (0,83%) до $47,57 за баррель.

В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе выросло на 21 до 652 единиц - максимума с 11 сентября 2015 г. Вместе с тем общее число действующих в США буровых установок увеличилось на 20 до 809 единиц.

При этом добыча нефти в США поднялась до рекордных с февраля прошлого года 9,1 млн баррелей в сутки.