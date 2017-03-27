Гендиректор Qatar Investment Authority уверен в инвестициях в «Роснефть»

Гендиректор суверенного фонда Qatar Investment Authority Абдалла Аль-Тани выразил уверенность в инвестициях, которые фонд произвел в ценные бумаги «Роснефти». Об этом он заявил на инвестиционной конференции в Лондоне.

Отвечая на вопрос о том, насколько он уверен в инвестициях в крупнейшую российскую нефтяную компанию, Аль-Тани сказал: «Абсолютно, вне всяких сомнений».

3 января Glencore и QIA закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти». Пакет был продан за 692 млрд руб. (10,2 млрд евро). Бюджет получил от приватизации 710,8 млрд руб., недостающие 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов доплатил «Роснефтегаз». Intesa сообщил, что выдал покупателям кредит в размере до 5,2 млрд евро. Схема финансирования сделки прояснилась из документов СП Glencore и QIA (сингапурской QHG Shares Limited). Кредит на покупку акций «Роснефти» Сингапурской компании выдал ВТБ под залог приобретаемых акций «Роснефти». Затем права требований по этому кредиту были переданы «Роснефтегазу». 3 января консорциум Glencore и QIA стал владельцем доли в «Роснефти» – «Роснефтегаз» снял залог с акций.