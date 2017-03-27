Погрузка РЖД выросла за январь – февраль почти на 4% – Белозеров

Погрузка грузов ОАО «РЖД» выросла за январь - февраль 2017 г. почти на 4%, экспортное сообщение - на 10,3%, а показатель производительности труда - на 9,4%, сообщил президент компании Олег Белозеров.

«Краткие итоги за два месяца и уже прогноз по третьему месяцу - мы тоже его для себя представляем. Во-первых, у нас очень серьезно выросла погрузка грузов - почти 4% за этот промежуток времени. При этом экспортное сообщение выросло более чем на 10% (10,3%). Выросли все показатели: и скорость доставки грузов, и надежность доставки грузов, и очень серьезно вырос показатель производительности труда - 9,4%», - сказал Белозеров в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Он отметил также, что была снижена почти на 3% себестоимость перевозок.