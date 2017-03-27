«Газпром нефть» обсуждает вхождение в активы испанской Repsol в ХМАО – «Интерфакс»

«Газпром нефть» ведет переговоры с испанской Repsol о покупке ее доли в upstream активах в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили «Интерфаксу» несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам одного из источников, речь идет о покупке 50% недавно открытого месторождения в ХМАО на Карабашских участках.

Repsol владеет 100% АО «Евротэк-Югра». По информации Росгеолфонда, «Евротэк-Югра» владеет лицензиями на разведку и добычу на участках «Карабашский 1» и «Карабашский 2» сроком до 2033 г.

В январе текущего года «Евротэк-Югра» продлило лицензии на геологическое изучение Килейского участка, участков «Карабашский 79», «Карабашский 78» до конца 2019 г. «Евротэк-Югра» также принадлежат лицензии на изучение участков «Карабашский 3» и «Карабашский 9» до марта 2018 г., лицензия на изучение Салымского участка заканчивается в октябре текущего года.

Между тем, один из источников отметил, что пока непонятно, какие участки войдут в периметр сделки.

В «Газпром нефти» и Repsol не комментируют информацию.