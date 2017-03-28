В России запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции продлят на 90 дней

В России запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции продлят еще на 90 дней. Помимо этого на 90 дней также вводится запрет на продажу спиртосодержащей пищевой продукции,передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции была приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России от 23 декабря. Затем запрет продлили еще на 60 суток — до середины апреля.

«Кроме того, на 90 суток вводится запрет на продажу спиртосодержащей пищевой продукции, здесь имеются в виду и так называемые спиртосодержащие пищевые добавки. Именно этими суррогатами на "рынке" заменена спиртосодержащая непищевая продукция», — уточнила она.

По ее словам, запрет не нанесет ущерба для легального бизнеса. Запрет также не касается и легального алкоголя. Речь идет только о жидких формах пищевых добавок, ароматизаторов.