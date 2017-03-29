Американская «дочка» Toshiba подала заявление о банкротстве

Американское подразделение японской корпорации Toshiba, Westinghouse Electric, занимающееся атомной энергетикой, подало в один из судов Нью-Йорка заявление о собственном банкротстве в соответствии с главой 11 американского Кодекса о банкротстве. Как передает Bloomberg, компания намерена добиваться защиты от кредиторов и реструктурировать бизнес. В ее иске говорится, что она уже получила $800 млн на финансирование реорганизации. Агентство напоминает, что около половины АЭС во всем мире используют реакторы, созданные по технологии Westinghouse Electric. В конце декабря стало известно, что Westinghouse Electric не хватает средств на два проекта в США, что необходимо пересчитать балансовую стоимость компании CB&I Stone & Webster, которую она купила в 2015 г. и что Toshiba предстоят из-за этого миллиардные списания.

Сейчас Toshiba заявила, что ее чистый убыток за 2016 финансовый год может увеличиться до 1,01 трлн иен ($9,1 млрд).

Westinghouse сообщила, что пока собирается продолжить свои проекты в США и работу в Китае. В результате реструктуризации компания рассчитывает укрепиться и сохранить позицию мирового лидера в ядерных технологиях, заявил временный президент компании Хосе Эметерио Гутиеррес.