Toshiba решила обанкротить свою проблемную американскую «дочку» Westinghouse – Reuters

Корпорация Toshiba проинформировала основных кредиторов, что 31 марта планирует подать в США заявление о банкротстве своей атомной «дочки» Westinghouse Electric, которую она купила в 2015 г. и которая оказалась неудачным приобретением. Это сообщает Reuters со ссылкой на источники, которых ознакомили с планами компании. В Toshiba считают, что обращение к процедуре банкротства увеличит ущерб от ситуации с Westinghouse в нынешнем финансовом году с 712,5 млрд иен до 1 трлн иен ($9 млрд), но позволит обезопасить материнскую корпорацию от будущих убытков.

Финансовые проблемы, вызванные ситуацией Westinghouse, уже заставили Toshiba выставить на продажу мажоритарную долю в ее ценном подразделении по изготовлению чипов компьютерной памяти, задуматься о продаже мажоритарной доли в Toshiba и не успеть в срок сдать финансовые отчеты регулятору, что чревато делистингом.

По словам источников, сейчас Toshiba обсуждает с кредиторами дальнейшее финансирование после подачи заявления о банкротстве Westinghouse. Представитель корпорации заявил, что для комментариев еще не пришло время и решение о банкротстве должен принимать совет директоров компании с учетом мнения акционеров, в том числе самой Toshiba, и кредиторов.

Представители банков Sumitomo Mitsui Banking Corp. и Mizuho Bank, которые входят в число основных кредиторов корпорации, оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.