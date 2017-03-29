«Нафтогаз Украины» через суд ЕС требует отменить решение по Opal

«Нафтогаз Украины» подал иск в Европейский суд справедливости против Еврокомиссии с требованием отменить решение, которое позволяет «Газпрому» значительно увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по «Северному потоку». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Принятие указанного решения без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по договору к Энергетической хартии и по договору об основании Энергетического сообщества», - считают в «Нафтогазе».

По мнению «Нафтогаза Украины», решение ЕК было принято за пределами полномочий Комиссии, оно «не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности поставок на Украину и в другие восточноевропейские страны, а также эффективному функционированию внутреннего рынка ЕС и Энергетического сообщества, поскольку усиливает доминирование "Газпрома" и связанных с ним компаний».

30 октября ЕК одобрила исключение 50% мощностей газопровода Opal из Третьего энергопакета, что дало возможность «Газпрому» увеличить прокачку газа в Европу. Решение принято до 2033 г.

Газопровод Opal мощностью 36 млрд куб. м соединяет морской газопровод «Северный поток» с Германией и Чехией. Газопровод дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Ранее «Газпром» имел право лишь на 50% его мощностей.