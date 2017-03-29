Михельсон: «Новатэк» может запустить «Арктик СПГ – 2» до 2024 года

«Новатэк» планирует запустить проект «Арктик СПГ – 2» на базе Утреннего месторождения в 2022-2023 гг., заявил председатель правления компании Леонид Михельсон на форуме «Арктика - территория диалога». Еще месяц назад он называл срок запуска в 2022-2024 гг.

«В прошлом году мы завершили этап Pre-FEED. Планируем запустить первые мощности где-то в 2022-2023 г.», - сказал он на архангельской конференции.

По его словам, проект «Арктик СПГ – 2» предусматривает сборку линий по производству СПГ на железобетонных платформах гравитационного типа. Затем готовые линии СПГ будут буксироваться к месторождениям, что позволит существенно снизить стоимость сжижения газа в Арктике.

«Уже выбрана площадка для производства оснований и сборки - Кольская верфь в Мурманской области. Организация на ней серийного производства линий по сжижению газа позволит создать более 5000 рабочих мест для инженеров разных специальностей, 10 00 рабочих мест на Кольской верфи и до 80 000 рабочих мест на смежных предприятиях Российской Федерации. Кольская верфь возьмет на себя функции интегратора, и большая часть оборудования будет производиться в России.

У нас много заводов, на базе которых можно локализовать производство оборудования для СПГ-проектов. Мы проводим детальный анализ состояния этих производств. Намерены обеспечивать их заказами. Наша цель - максимальная локализация производств», - подчеркнул бизнесмен.

«Предлагаем подумать о системных и долгосрочных мерах поддержки: необходимо принять государственную программу поддержки российских производителей оборудования для Арктики. Данная программа может включать меры, аналогичные льготам, предоставляемым в настоящее время в рамках территорий опережающего развития. Так мы сможем извлечь максимальный эффект для нашей промышленности от освоения ресурсов Арктики», - призвал Михельсон.