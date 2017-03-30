«Лукойл» планирует добыть на Каспии в два раза больше нефти, чем в 2016 году

«Лукойл» планирует увеличить в этом году добычу нефти на двух месторождениях (им. Юрия Корчагина и им. Владимира Филановского), расположенных в российской части Каспийского моря, более чем в два раза – до 5,4 млн т, сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

«С двух месторождений, которые сейчас находятся в эксплуатации, компанией "Лукойл-Нижневолжскнефть" (100%-ное дочернее предприятие "Лукойла") в прошлом году было добыто 2,3 млн т нефти. В планах на этот год – добыть порядка 5,4 млн т», – сказал Жилкин на ежегодном отчете о работе правительства региона перед депутатами областной думы.

Месторождение имени Корчагина введено в промышленную эксплуатацию в апреле 2010 г. и является первым проектом «Лукойла» на Северном Каспии. Запасы углеводородов по категориям 3Р на месторождении превышают 270 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Месторождении имени Владимира Филановского «Лукойл» ввел в промышленную эксплуатацию в октябре 2016 г. Оно было открыто в 2005 г. и стало крупнейшим открытым в России за последнюю четверть века. Извлекаемые запасы месторождения составляют 129 млн т нефти и 30 млрд куб. м газа. Максимальная проектная добыча нефти на нем должна составить 6 млн т в год.