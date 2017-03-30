Москвичи и гости столицы смогут арендовать ванну в период отключения горячей воды

Онлайн-площадка для путешествий и краткосрочной аренды жилья Airbnb запускает новый сервис. В 2017 г. москвичи и гости столицы смогут арендовать ванные комнаты в квартирах, выставленных на Airbnb, во время сезона отключений горячей воды. Кроме того, компания приняла решение о смене названия на AirBed & Bathroom на все время отсутствия горячего водоснабжения.

Горячую воду в Москве и других российских городах на некоторое время отключают весной. Перерыв в водоснабжении делается для проведения профилактических работ и подготовки к следующему отопительному сезону. Обычно отключение горячей воды нe пpeвышает 10 кaлeндapныx днeй.