Правительство увеличило до 61 число субсидируемых авиамаршрутов в Крым

Правительство увеличило число субсидируемых авиамаршрутов в Крым с 58 до 61. Как сообщает «Прайм», такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте кабмина в пятницу. О том, что российские авиакомпании в этом году смогут расширить число субсидируемых маршрутов в Крым с 58 до 61 и начать субсидируемые полеты в мае, в начале марта говорил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Из постановления правительства следует, что к субсидируемым маршрутам добавлены рейсы из Сочи в Симферополь, из Орска в Симферополь, из Сыктывкара в Симферополь и обратно.