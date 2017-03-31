Белоруссия запретила ввоз свинины из Иркутской области из-за АЧС

Власти Белоруссии приняли решение ввести временные ограничения на поставки свинины из Иркутской области из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

«На территории Иркутской области зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных АЧС, в связи с этим с 31 марта вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из этого региона России живых свиней, свинины и продуктов ее переработки», - говорится в материалах ведомства.

Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы.