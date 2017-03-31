UCP Щербовича подтвердил продажу пакета «Транснефти

Фонд UCP Ильи Щербовича сегодня официально подтвердил продажу «значительного пакета» привилегированных акций «Транснефти».

«Покупателями является группа инвесторов. Как только они оформят окончательно все отношения между собой, я думаю, они сделают соответствующее заявление и раскроют детали. Вопрос раскрытия в данном случае - исключительно добровольное дело, так как речь идет о неголосующих акциях. Пока могу лишь подтвердить, что покупатели являются финансовыми инвесторами, и они заинтересованы, как и все акционеры, в росте капитализации компании», - заявила директор по коммуникациям UCP Ирина Ланина.

На Московской бирже 27 марта было продано более 1,1 млн привилегированных акций «Транснефти» (71% всех привилегированных акций) на сумму 169,7 млрд руб. (около $3 млрд по курсу ЦБ на 27 марта) по цене 153 701 руб. за акцию, следовало из данных биржи. Таким пакетом как раз владеет UCP.

Росимуществу принадлежит 100% обыкновенных акций «Транснефти» (78,1% уставного капитала), привилегированные акции (21,9% уставного капитала) распределены среди миноритариев.

UCP долго судилась с «Транснефтью», считая, что дивиденды на привилегированные акции должны быть не меньше, чем на обыкновенные, а базой для расчета должна быть прибыль всех компаний группы «Транснефть». Спор урегулировали. 24 марта в устав «Транснефти» были внесены изменения: теперь дивиденд на одну привилегированную акцию не может быть меньше размера дивиденда на одну обыкновенную акцию. «Это позитивная новость не только для акционеров «Транснефти», но и для всего российского фондового рынка», – говорила UCP.