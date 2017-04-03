Чистая прибыль «Т плюса» по РСБУ в 2016 году выросла на 15% до 323 млн рублей

Чистая прибыль ПАО «Т плюс» по РСБУ выросла в 2016 г. на 15% по сравнению с 2015 г., до 323 млн руб., говорится в отчете компании.

Выручка повысилась на 8% до 216,7 млрд руб.

Согласно бухгалтерской отчетности компаний, входящих в группу «Т плюс», за 2016 г., совокупная выручка выросла на 8% по отношению к 2015 г., до 315,2 млрд руб., говорится в пресс-релизе АО. EBITDA группы увеличилась на 19%, достигнув 41,4 млрд руб. Стоимость обслуживания долга сократилась на 1,5 млрд руб.

Соотношение долг/EBITDA составило 3,7, говорится в пресс-релизе компании.

Группа «Т плюс» (до июня 2015 г. – «КЭС холдинг») – частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, в которую объединены электрогенерирующие активы «Реновы» Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В составе группы находится 59 электростанций, более 400 котельных и почти 15 000 км тепловых сетей.