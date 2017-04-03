«Татнефть» подала ходатайство в суд о принудительном взыскании с Украины $144 млн

«Татнефть» подала ходатайство в Федеральный окружной суд по округу Колумбия о принудительном взыскании с Украины $144 млн за потерю доли в «Укртатнафте», следует из сообщения компании. Соответствующее арбитражное решение было вынесено 29 июля 2014 г.

«Захват НПЗ (Кременчугского НПЗ, принадлежащего "Укртатнафте") и последовавшие за ним действия были совершены при содействии государственных чиновников Украины, включая судебных приставов, прокуроров и украинские суды, которые скоординировали свои действия в части лишения "Татнефти" ее акционерной доли в "Укртатнафте", - цитирует "Татнефть" арбитражное решение.

Компания отмечает, что Украина подала ходатайство об отмене арбитражного решения, но оно было отклонено Апелляционным судом Парижа 29 ноября 2016 г. «Украина отказывается исполнять арбитражное решение. Таким образом, поданное ходатайство о приведении в исполнение арбитражного решения направлено на принуждение Украины к выполнению своих международных обязательств», - отмечают в «Татнефти».