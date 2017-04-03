Анонс «Ведомостей» на 4 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

срок жизни компаний сокращается год от года;

Apple – лидер по росту котировок в Dow Jones Industrial Average;

Трамп уверяет: если бы не было Twitter, он не стал бы президентом.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: российские гендиректоры, назначенные в 2016 г., оказались старше своих предшественников

и статью на полосе «Комментарии»: почему Песков прав, говоря о «незаконности» акции 26 марта.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».