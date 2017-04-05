Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 5 апреля 2017 года

Политика

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США хочет, чтобы Сьюзан Райс, советник Барака Обамы по национальной безопасности, дала показания по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Руководитель комитета Девин Нунес ранее обвинил администрацию Обамы в неправильном использовании разведывательных данных, включая разглашение имен членов команды Дональда Трампа в политических целях. Но Райс отрицает эти обвинения читать на WSJ.com

Европарламент принял резолюцию о начале переговоров по Brexit. Он подчеркнул, что переговоры с Великобританией по поводу торговли начнутся только после значительного прогресса в переговорах об условиях ее выхода из ЕС читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, которые впервые встретятся на этой неделе, обещали возродить величие своих стран. Обе стороны хотят перезагрузить отношения, и успех встречи отчасти будет зависеть от проделанной их помощниками дипломатической работы читать на WSJ.com

Северная Корея в среду утром, накануне первой встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, запустила в море баллистическую ракету средней дальности читать на WSJ.com

Жители Украины в этом году наконец почувствуют пользу от реформ, пообещал в интервью FT премьер-министр страны Владимир Гройсман читать на FT.com

Члены подконтрольного оппозиции парламента Венесуэлы, фактически лишенные возможности участвовать в управлении страной, находят новые способы донести свою позицию до граждан – от организации уличных акций протеста до поездок с мегафоном в метро читать на WSJ.com

Экономика

Греция стремится договориться с кредиторами по поводу следующего транша финансовой помощи, поскольку в июле ей придется делать крупные платежи по выплате долга читать на FT.com

Ожидается, что американские компании в этом квартале отчитаются о самом сильном росте прибыли с 2011 г. Но если результаты окажутся разочаровывающими, могут возникнуть опасения по поводу чрезмерного роста котировок их акций читать на WSJ.com

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер во вторник неожиданно ушел в отставку. В ходе расследования выяснилось, что он был причастен к утечке конфиденциальной информации о планах ФРС в 2012 г. читать на WSJ.com

Крупный план

Промышленный магнат Джанни Аньелли в 1970-1980-х гг. был некоронованным королем Италии. Теперь его внук Джон Элканн трансформирует семейную инвесткомпанию Exor, владеющую Fiat, уменьшая ее связи с Италией и промышленностью. Многие аналитики и инвесторы считают стратегию Элканна очень рискованной читать на FT.com

Индустрия

ВТБ продал за 250 млн евро 25% акций петербургского аэропорта «Пулково» консорциуму, состоящему из РФПИ, Baring Vostok и иностранных инвесторов читать на FT.com

Exxon Mobil ведет переговоры о покупке в Сингапуре одного из крупнейших в мире нефтехимических заводов. Размер сделки может достичь $2 млрд. Но в последние годы завод не работает и из-за долгов находится под внешним управлением читать на FT.com

Автомобили

Котировки акций Tesla, которая по рыночной капитализации уже обогнала Ford, во вторник продолжили расти и впервые превысили отметку в $300. Таким образом, Tesla приближается к General Motors читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Опрошенные WSJ аналитики ожидают, что в 2017 г. нефть останется дешевле $60 за баррель третий год подряд. Рост добычи сланцевой нефти США мешает планам ОПЕК поддержать цены с помощью соглашения о сокращении добычи читать на WSJ.com

Нефть в среду утром подорожала на фоне неожиданных сбоев ее поставок читать на WSJ.com

Exxon Mobil ведет переговоры с Petrobras о доступе к глубоководным месторождениям Бразилии. Пока это единственный нефтяной гигант без значительного присутствия в стране читать на WSJ.com

Финансы

Крупнейшие российские брокеры «Открытие» и БКС свободно торгуют акциями и облигациями компаний из санкционного списка, хотя имеют офисы в Нью-Йорке. Это подчеркивает, как США сложно обеспечить выполнение санкций читать на FT.com

Гособлигации США, золото и японская иена дорожают, что подчеркивает спрос инвесторов на безопасные активы из-за их опасений по поводу экономики США и глобальных политических рисков читать на WSJ.com

Income Fund инвесткомпании Pimco стал крупнейшим в мире активно управляемым фондом облигаций. На конец марта под его управлением находились активы на $79,1 млрд. Долгое время звание крупнейшего такого фонда принадлежало Total Return Fund Билла Гросса, другому фонду Pimco читать на WSJ.com

Wells Fargo обнаружил и попытался исправить нарушения в подразделении, занимающемся обработкой платежей по кредитным картам. Из-за агрессивной тактики продаж банка малый бизнес часто заключал с ним невыгодные соглашения, а сотрудники банка заносили в отчеты недостоверную информацию о продажах читать на WSJ.com

Управляющий ФРС США Дэниел Тарульо, который в среду покидает центробанк, высказался за изменение стресс-тестов и правила Волкера, запрещающего банкам совершать рискованные торговые операции с использованием собственных средств. Хотя он выступил в защиту регулирующих норм, введенных после финансового кризиса читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор JPMorgan Chase Джеймс Даймон в ежегодном письме акционерам во вторник высказался за более простое и скоординированное банковское регулирование. Даймон входит в совет бизнесменов, консультирующих Дональда Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

Банки и трейдеры пытаются модернизировать торговлю сырьем, экспериментируя с технологией блочных цепей, которая лежит в основе биткоинов читать на WSJ.com

Технологии

Спустя два с лишним года после своего запуска Apple Pay так и не удалось вытеснить пластиковые карты, как этого ожидали компания и аналитики. Распространению платежной системы помешали опасения потребителей, медлительность крупных ритейлеров и относительно слабый маркетинг читать на WSJ.com

Гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров на космической конференции в Колорадо-Спрингс назвал прорывом повторный запуск ракеты компанией SpaceX Илона Маска. Также он сказал, что открыт для переговоров о продлении срока службы МКС до 2028 г. читать на WSJ.com

Производитель чипов для смартфонов Qualcomm попросил федеральный суд отклонить антимонопольный иск Федеральной комиссии по торговле США (FTC) читать на WSJ.com

WhatsApp планирует запустить сервис цифровых платежей в Индии, который будет конкурировать с PayTM от Alibaba читать на FT.com

Казалось, что пик продаж игровых консолей пришелся на бум доткомов, но Nintendo и Sony пытаются возродить формат на фоне конкуренции с играми для смартфонов читать на FT.com

Медиабизнес

Amazon заключила соглашение с Национальной футбольной лигой (NFL) об онлайн-трансляции 10 матчей примерно за $50 млн. Amazon пытается позиционировать себя как источник развлекательного контента читать на WSJ.com читать на FT.com

BMW, GlaxoSmithKline и другие бренды убирают свою рекламу из шоу Билла О'Райли на канале Fox News. Это произошло после сообщений, что О'Райли и компания 21st Century Fox заплатили около $13 млн сотрудницам, обвинявшим его в домогательствах и оскорблениях. Причем сейчас это не единственный такой скандал вокруг Fox News читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Суд штата Вашингтон приостановил действие правила, позволяющего водителям-подрядчикам объединяться в профсоюзы в Сиэтле. Это временная победа для Uber и Lyft, ведь есть риск, что модель Сиэтла захотят использовать и другие регионы читать на WSJ.com читать на FT.com

Продавец офисного оборудования Staples ведет переговоры с некоторыми фондами прямых инвестиций о своем поглощении. Компания испытывает проблемы из-за конкуренции с онлайн-ритейлерами, и в прошлом году ей не удалось объединиться с Office Depot читать на WSJ.com

JAB, холдинг немецкой семьи Райманн, приобретет американскую сеть пекарен Panera Bread примерно за $7 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Ведущие мировые операторы казино связывают большие надежды с Японией и ждут, когда отрасль наконец станет легализована в стране читать на FT.com

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