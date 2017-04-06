Нефть Brent подешевела до $54,1 за баррель

Цены на нефть снижаются после того, как накануне данные Минэнерго США указали на неожиданное повышение запасов нефти и меньшее, чем ожидалось, сокращение запасов продуктов нефтепереработки. Участники рынка также ждут от ОПЕК решения продлить срок действия соглашения об ограничении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.07 мск опустилась на $0,29 (0,53%) - до $54,07 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,29 (0,57%) - до $50,86 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на 0,35%, до $54,36 за баррель, WTI - на 0,24%, до $51,15 за баррель.