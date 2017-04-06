Минэнерго объявит конкурс на строительство энергоблоков в Крыму

Минэнерго в мае планирует объявить конкурс на строительство дополнительно 100-120 МВт электрогенерации в Крыму, рассказал замглавы ведомства Вячеслав Кравченко.

По его словам, это будут, скорее всего, блоки малой мощности, строительство которых понадобилось в связи с «очень серьезным» ростом потребления электроэнергии . Их размещение планируется в районе Сак. Завершить строительство новых мощностей должны будут примерно в конце этого года.