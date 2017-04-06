Анонс «Ведомостей» на 7 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

вкладчики банков будут получать все меньше процентов;

увлечение селфи создало рынок средств ухода за бровями;

Дональд Трамп изменил позицию по Сирии.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как геодезист из Хабаровска придумал бизнес на рюкзаках, с которыми можно и колесить по тайге, и ходить на деловые переговоры

и статью на полосе «Комментарии»: борьба с терроризмом власти не интересует.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».