Анонс «Ведомостей» на 7 апреля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
вкладчики банков будут получать все меньше процентов;
увлечение селфи создало рынок средств ухода за бровями;
Дональд Трамп изменил позицию по Сирии.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как геодезист из Хабаровска придумал бизнес на рюкзаках, с которыми можно и колесить по тайге, и ходить на деловые переговоры
и статью на полосе «Комментарии»: борьба с терроризмом власти не интересует.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».