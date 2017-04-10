В холдинге Рустама Тарико меняется гендиректор – «Коммерсантъ»

С 1 мая в алкогольном холдинге Roust Рустама Тарико поменяется гендиректор, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо его основного владельца, разосланное сотрудникам 7 апреля. Должность глобального директора вместо Гранта Уинтртона займет Монзер Елабраши.

Из письма следует, что это было самостоятельное решение Уинтртона. До прихода в Roust он возглавлял, в частности, российское подразделение Coca-Cola Company, был директором по маркетингу и продажам «Вимм-билль-данна» и генменеджером «Red Bull Россия». С 1 сентября 2016 г. он уже уступил должность руководителя «Руст Россия» Илье Блинову.

Продажи Roust в России, по данным компании, в 2016 г. сократились на 19,5%. Общие же продажи холдинга в прошлом году увеличились на 7% до 23,5 млн дал, что отчасти связано с положительной динамикой в Польше – 13,8%.

С именем Монзера Елабраши связываются польские успехи холдинга. С 2013 г. он фактически мог удвоить долю компании с 22,7 до 43,8%. Представитель Roust, комментируя его назначение, сказал, что компании требуется бизнес-лидер, который сосредоточится на обеспечении дальнейшего роста на российском и международных рынках.