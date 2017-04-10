Экс-бенефициар производителя «Архыза» Герюгов отправлен под домашний арест

Тверской суд Москвы заключил под домашний арест на два месяца бывшего бенефициара производителя минеральной воды «Архыз» Валерия Герюгова по делу о хищении кредитов Сбербанка почти на 2 млрд руб.

«Суд избрал в отношении Герюгова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 31 мая», – сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко в понедельник.

По ее словам, Герюгову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России).

Постановление было вынесено 8 апреля, добавила Дзюрко.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что 7 апреля в Москве сотрудниками МВД был задержан экс-бенефициар ЗАО «Висма» Герюгов.

Предпринимателя подозревают в хищении у Сбербанка кредитов на сумму 1,8 млрд руб.