Hochland вложит до 20 млн евро в наращивание производства сыров в России

Немецкая компания Hochland инвестирует от 15 млн до 20 млн евро в расширение производства в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе головного офиса компании.

«Мы хотим расширить мощности нашего завода по производству сливочного сыра в пос. Прохоровка (Белгородская обл.)», – заявил представитель компании.

Он также отметил возможность компании представить на российском рынке новые продукты. «В принципе, мы могли бы начать производство новых продуктов, если у нас будет достаточно ресурсов и будет спрос со стороны рынка», – пояснили в пресс-службе.

Hochland – крупный немецкий производитель сыра, компания ведет свою деятельность в России с 2003 г. Производство в России включает два завода, находящихся в пос. РАОС Раменского района Московской области и в пос. Прохоровка Белгородской области, которые производят более 100 000 упаковок сыра в год.

По данным СПАРК, выручка компании в России за 2015 г. составила 13,3 млрд руб., чистая прибыль – 1,15 млрд руб.