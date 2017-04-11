Сумма контракта на 20 SSJ100 для «Аэрофлота» составит около $600 млн – ОАК

Сумма контракта на 20 самолетов SSJ100 для «Аэрофлота» составит порядка $600 млн, заявил президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь в программе «В рабочий полдень» на телеканале «Россия 24».

«Я точную сумму назвать не смогу, но ориентировочно порядка $600 млн», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев говорил, что компания хочет подписать твердый контракт с АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в ОАК) на 20 Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС-2017, который пройдет 18–23 июня в подмосковном Жуковском.

Слюсарь подтвердил такие планы. Сейчас в парке «Аэрофлота» 30 самолетов SSJ100.

«Помимо контракта на поставку 20 "суперджетов" "Аэрофлоту" мы надеемся подписать с ним как с конечным эксплуатантом твердый контракт на поставку 50 самолетов МС-21, – напомнил Слюсарь. – Они у нас будут, так называемые, launch customer, стартовые заказчики. Сразу после окончания сертификации первые самолеты мы будем поставлять авиакомпании "Аэрофлот".