Правительство увеличило уставный капитал РЖД почти на 30 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО «РЖД» на 29,78 млрд руб. для реализации инвестпроектов. Документ от 10 апреля 12 апреля опубликован на сайте правительства. Эти средства ранее были предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 г.

Капитал РЖД увеличен для осуществления инвестпроектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования, в том числе на строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск (9,91 млрд руб.), на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла (8,83 млрд руб.), на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань (0,09 млрд руб.), на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла (10,95 млрд руб.), объясняет пресс-служба правительства.