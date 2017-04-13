«Яндекс.Такси» договорился с автопроизводителями о скидках для таксопарков

«Яндекс.Такси» договорился с некоторыми автопроизводителями о скидках при закупках машин для таксопарков - партнеров сервиса. Как рассказали «Интерфаксу» источники в автомобильной отрасли, таксопарки смогут приобретать автомобили эконом-класса со скидкой от 8 до 16% от минимальной цены. Договоренности уже достигнуты с Renault (Logan), KIA (Rio, Ceed), Nissan (Almera), Hyundai (Solaris), Datsun (on-Do), Ravon (R3, R4), сказал один из собеседников агентства.

В «Яндекс.Такси» подтвердили информацию. Сервис ведет переговоры еще с несколькими автопроизводителями, назвать их представитель компании пока не может. Такие условия от автопроизводителей будут действовать до конца 2017 г., для таксопарков продукт будет существовать на постоянной основе. «Мы не исключаем изменения условий и состава автопроизводителей-партнеров», - добавили он.

Представитель Nissan также подтвердил участие компании в программе обновления таксопарков. «Да, мы запустили совместную программу с "Яндекс.Такси", в рамках которой предоставляем партнерам сервиса особые условия на приобретение Nissan Almera и Datsun on-DO», - сказал представитель компании. По его словам, эти модели хорошо зарекомендовали себя в такси, «где Almera уже стала своего рода стандартом благодаря неприхотливой конструкции и просторным салону и багажнику». «Datsun on-DO, в свою очередь, выглядит выигрышно для региональных парков, предлагая клиентам многообразие комплектаций, включая низкую стоимость владения и достойный сервис», - добавил он. Срок действия программы пока не определен. «Сейчас мы находимся на этапе "пилотирования" и оценки потенциала: предварительный опрос парков показал, что уже сейчас есть спрос на более чем 2000 автомобилей Nissan и Datsun, а благодаря специальным условиям в рамках программы этот показатель может быть существенно выше», - пояснил представитель японского автоконцерна.

В «АвтоВАЗе» сказали, что компания, «безусловно, заинтересована в том, чтобы автомобили нашего модельного ряда, в частности Lada Vesta, присутствовали в составе таксопарков». Будет ли компания вести переговоры с сервисом «Яндекс.Такси», там не уточнили.

По прогнозам «Яндекс.Такси», в течение ближайших трех лет таксопарки закупят более 100 000 машин, или около 30 000 в год, это примерно 2% от всех продаж легковых автомобилей в России.