Переговоры между Россией и Таджикистаном по авиасообщению приостановлены

Переговоры между Россией и Таджикистаном по авиасообщению в настоящее время приостановлены и возобновятся 22 апреля, сообщил заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов.

«Пока находимся в паузе... То, о чем они меня проинформировали, - что они паузу берут на 10 дней», - сказал он.

Угроза прекращения авиасообщения возникла из-за несогласия между Россией и Таджикистаном о статусе аэропорта «Жуковский».

Россия определила статус «Жуковского» как подмосковный аэропорт, Таджикистан же считает его московским. Международные рейсы из всех московских аэропортов должны выполняться согласно двусторонним соглашениям, в которых прописан паритет по количеству назначенных перевозчиков от каждой страны.