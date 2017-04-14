Ведомства разработали законопроекты по выводу неэффективной генерации в энергетике – «Коммерсантъ»

Минэнерго и Минэкономразвития разработали два законопроекта по выводу с энергорынка неэффективной генерации. Об этом сообщает в пятницу, 14 апреля, газета «Коммерсантъ».

Работа подобных станций на оптовом энергорынке (ОРЭМ) не окупается, но закрыть их невозможно, поскольку они работают на теплоснабжение или необходимы для надежности энергосистемы. В 2016 г. мощность такой генерации составила 15,27 ГВт: 6,43 ГВт вынужденных по теплу, 8,84 ГВт - по электричеству. Для них устанавливаются повышенные тарифы на мощность, которые в 2016 г. на 90% превысили рыночные цены на мощность в первой ценовой зоне и на 35% - во второй ценовой зоне Сибири.

В Минэнерго предлагают заключать с сетевыми компаниями прямые договоры на отсоединение неэффективных мощностей. В Минэкономразвития хотят выставлять вывод генерации на конкурсы, однако в них, по мнению участников рынка, будут побеждать те же электросети.

При этом, отмечает газета, обе инициативы не подходят потребителям. Они полагают, что предложения министерств создают для них лишь новый нерыночный платеж.

Законопроекты обоих ведомств внесены в правительство, но окончательное решение по ним не принято, добавляет «Коммерсантъ».