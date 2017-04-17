Специалистов «Шереметьево» могут направить обеспечивать безопасность в аэропортах Египта

Сотрудники московского аэропорта «Шереметьево» могут быть привлечены для обеспечения безопасности в аэропортах Египта, сообщил заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой.

«Я знаю, что шел разговор о сотрудниках МАШ (АО "Международный аэропорт "Шереметьево"), что их туда [в Египет] направят», - сказал он, отметив, что набор специалистов по обеспечению авиабезопасности в египетских аэропортах еще не завершен.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Согласно документу контролировать авиабезопасность в международных аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в/из РФ, будут «специалисты российского юридического лица», уполномоченные Росавиацией. Для этого ведомство объявило отбор среди сотрудников профильных организаций. При этом авиакомпании - как российские, так и египетские - смогут выполнять полеты между странами только при наличии соглашений с упомянутым юрлицом об оказании услуг по контролю авиабезопасности, следует из протокола.