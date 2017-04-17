Анонс «Ведомостей» на 18 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

«Форсаж-8» - новый чемпион мира по стартовым сборам, неплохо стартовал он и в России;

люксовые магазины пытаются конкурировать с онлайн-ритейлерами в чем-то кроме цен;

помощь беднейшим странам все чаще достается не их жителям, а беженцам.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему московский вариант сноса хрущевок регионам не подходит (приложение «Недвижимость»)

и статью на полосе «Комментарии»: то, что в США во власти теперь бизнесмены, дает шанс на улучшение отношений.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».