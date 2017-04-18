АТОР уточнила рост цен в отелях Сочи этим летом

Опрошенные Ассоциацией туроператоров России (АТОР) туроператоры говорят, что стоимость проживания в отелях Сочи этим летом вырастет в среднем на 15%. «Вестник АТОР» сообщает, что опрос не подтвердил информацию о том, что проживание в сочинских гостиницах уже в марте подорожало на 28% к марту прошлого года. Это в начале апреля сообщала «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса онлайн-бронирования Trivago ru. Эксперты из туроператорских компаний полагают, что летом ситуация будет лучше, чем это выглядело по мартовским данным сервисов онлайн-бронирования, отмечает «Вестник АТОР».

В пресс-службах «TUI Россия» и Национального туроператора «Алеан» говорят, что в среднем летом проживание в отелях Сочи подорожает на 15%. «В этом сезоне объекты в Сочи, с которыми мы работаем, подняли цены максимум на 10–15%» – сказала директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова. Руководитель компании «Мультитур» Дмитрий Шаров заметил подорожание отелей в пределах 7–12%.