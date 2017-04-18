Литвиненко увеличил долю в «Фосагро» до 19,35%

Ректор Национального минерально-сырьевого университета «Горный» Владимир Литвиненко приобрел у члена совета директоров «Фосагро» Игоря Антошина 4,81% акций компании, говорится в сообщении компании.

В результате доля Антошина в компании снизилась до 7,07% (включая 1,92%, переданных по сделке репо), а доля Литвиненко выросла до 19,35%.

Доля акций компании, находящихся в свободном обращении, не изменилась и составляет 25,1% от уставного капитала. Семья Гурьевых через траст и напрямую контролирует 48,48% акций «Фосагро».