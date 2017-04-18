Руспродсоюз сообщил о снижении цен на соль в России

В апреле по сравнению с декабрем отпускные цены на соль российских производителей снизились в среднем на 10%. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Руспродсоюза. В первую очередь снижение коснулось каменной соли и соли «Экстра» в фасовке по 1 кг, это сорта экономсегмента и они являются самыми востребованными у покупателей, поясняется в пресс-релизе.

Отпускная цена на соль в полиэтиленовых пакетах по 1 кг снизилась с 3,6 до 3,3 руб. за 1 кг, уточняет Руспродсоюз. Соль для нужд пищевой промышленности в мешках по 50 кг подешевела с 3,3 до 3 руб. за 1 кг.

Также цены снизили и импортеры, передает агентство. Как считают в Руспродсоюзе, снижение цен «обусловлено насыщением рынка после проведения программы по импортозамещению и конкуренцией между производителями».

Как прогнозирует директор Руспродсоюза Денис Флеровский, слова которого приводятся в пресс-релизе, «после снижения цен отгрузки цены на полке отреагируют в течение полутора-двух месяцев, если стоимость перевозки продукции за это время не изменится». В 2015 г. конкуренция на рынке соли уже приводила к снижению оптовых цен российских производителей на 12%. По данным Руспродсоюза, в 2016 г. объем рынка пищевой соли в России составил 1,314 млн т против 1,123 млн т годом ранее (рост на 17%). Из этого объема 814 800 т пришлось на отечественных производителей, 499 900 т –на зарубежных.

Самым крупным поставщиком соли в прошлом году стала Белоруссия, которая ввезла в Россию 297 699 т соли против 242 900 годом ранее. Объем рынка технической соли в 2016 г. вырос до 4,5 млн т с 4,4 млн т в 2015 г.