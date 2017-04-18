Анонс «Ведомостей» на 19 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

США проиграли битву за торговлю промышленными роботами;

санкции неожиданно ударили по миноритариям российских компаний;

ослабление рубля не очень помогло экспорту.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина рассказала в интервью, как выживают медиахолдинги

и статью на полосе «Комментарии»: влияние РПЦ на общество сильно преувеличено.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».