Спутниковая система «Гонец» на 80% будет принадлежать «Роскосмосу» – «Коммерсантъ»

Правительственное постановление, предписывающее передать 80% акций АО «Спутниковая система «Гонец» в собственность «Роскосмоса», должно появиться на этой неделе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабмине. В управлении АО находятся система персональной спутниковой связи «Гонец» и космическая система ретрансляции «Луч», разработанная для глобального сбора разведывательной информации. Спутники «Гонец» базируются на низкой околоземной орбите. В 2014 г. сообщалось, что на орбите находятся 10 спутников. Клиентами компании являются Минобороны, Минтранс, «Росатом», Росгидромет, Росрыболовство и ОАО «Камов».

Сейчас акции 80% акций компании принадлежат АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (ИСС). Еще 20% - в собственности ООО «Даурия Сатком». Этот пакет останется за нынешним хозяином.

Решение о передаче акций было принято 12 апреля наблюдательным советом госкорпорации параллельно с утверждением стратегии развития «Роскосмоса» до 2030 г. Решение набсовета подтвердили в «Роскосмосе». Сделку одобрили 10 из 11 членов совет, включая гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, помощника президента Андрея Белоусова, руководителя «Роскосмоса» Игоря Комарова и вице-премьера Дмитрия Рогозина. Сумма сделки не раскрывается.

Собеседники издания отмечают, что решение о выкупе «Роскосмосом» 80% акций «Гонца» готовилось около года. Представители компании говорят, что ее выручка в 2016 г. составила 700 млн руб. против 150 млн руб. в 2012 г.