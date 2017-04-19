Компания Тимченко планирует получить контракт от «Газпрома» на 51 млрд рублей

«Стройтранснефтегаз» (СТНГ), который наполовину принадлежит Геннадию Тимченко и его родственникам, может получить второй по величине в своей истории контракт от «Газпрома». Как сообщил «Газпром», в апреле компания намерена заключить с единственным поставщиком контракт на строительно-монтажные работы по объекту «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» (СХВ) на сумму 51,44 млрд руб.

Как сообщили «Интерфаксу» несколько источников в отрасли, этот контракт получит СТНГ. В подрядчике отказались от комментариев. Таким образом, это будет второй по величине контракт СТНГ от газовой монополии. На текущий момент крупнейшим контрактом СТНГ является контракт на строительство участка газопровода «Сила Сибири» «КС-1 "Салдыкельская" - КС-2 "Олекминская" км 301,1 - км 555,8» на сумму 74,2 млрд руб.

Первый пусковой комплекс СХВ состоит из одной КС на Сахалине, двух участков трубы диаметром 1220 мм, построенных непосредственно «Газпромом»: Сахалин - Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск - Владивосток. Между ними находится 700-миллиметровая труба «Дальтрансгаза», которая также сейчас принадлежит «Газпрому». Мощность первого пускового комплекса составляет 5,5 млрд кубометров товарного газа в год. Дальнейшее развитие системы предусматривает развитие линейной части на участке Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск и наращивание мощностей системы за счет строительства компрессорных станций по трассе магистрали.