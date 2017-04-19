Темпы сокращения запасов алюминия стали максимальными за 22 года

Товарные запасы алюминия на складах, отслеживаемых Лондонской биржей металлов (LME), сократились за день на 1,9% до 1,71 млн т, свидетельствуют обнародованные в среду данные биржи. Темпы падения являются максимальными с 1995 г.

Запасы сокращаются уже 35 дней подряд и достигли минимума с 2008 г. Активнее всего их снижение идет в странах Азии.

Спрос на алюминий повышается, тогда как производители сокращают поставки, отмечают аналитики.

Как стало известно накануне, власти Китая приняли решение приостановить некоторые алюминиевые проекты из-за нарушения правил 2015 г., направленных на ограничение производственных мощностей и потребления электроэнергии, а также на улучшение экологической обстановки.

В среду цена алюминия увеличилась на 0,8% до $1907 за тонну. С начала года он подорожал на 13%, став лидером роста среди цветных металлов.