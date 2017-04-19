Главному застройщику порта Усть-Луга Израйлиту вменяется хищение 93 млн рублей – адвокат

Председатель совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерий Израйлит обвиняется в хищении 93 млн руб. в рамках контракта на строительство нефтебазы в порту Усть-Луга. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Анатолий Доронин в среду, 19 апреля.

По его словам, в конце 2009 г. в рамках строительства нефтебазы в порту Усть-Луга ОАО «Магистральный нефтепровод «Дружба» (заказчик строительства, действовало от имени своей дочерней компании ООО «Спецморнефтепорт») заключило контракт с ОАО «УЛПИК» (генеральный подрядчик, дочерняя компания ОАО «Компания «Усть-Луга»).

«Они (ОАО «УЛПИК» и ОАО «Магистральный нефтепровод «Дружба») заключили контракт с фиксированной суммой на 16 млрд руб., без указания различных спецификаций. Следствие считает, что в рамках этого контракта Валерием Соломоновичем (Израйлитом) было похищено 93 млн руб. Якобы когда УЛПИК получил эти деньги, закупал строительные материалы по завышенным ценам. Потерпевшим признан ООО «Спецморнефтепорт», - добавил адвокат.

Израйлит был арестован 29 декабря 2016 г. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» (наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.).

Сегодня Дзержинский районный суд Петербурга продлил арест Валерию Израйлиту до 21 июля. Адвокаты настаивали на изменении ему меры пресечения на залог в размере 93 млн руб.